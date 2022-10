Carlo Neri, presidente dell’Ascoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Fair Play & Football', sottolineando il calore e le peculiarità della piazza marchigiana: "La piazza di Ascoli è molto particolare, incredibilmente calorosa e vicina alla squadra, vive e si intende di calcio. Nel capoluogo piceno non si tifano Juventus, Inter o Milan, si tifa solo Ascoli Calcio. C’è un attaccamento 'morboso' nei confronti della squadra, ogni vittoria sfocia in un amore incredibile ed ogni sconfitta viene vissuta con lo stesso fervore. Un grande allenatore come Vujadin Boskov diceva sempre che l’ascolano è 'o con piedi sotto terra, o con piedi sopra cielo… mai ascolano con piedi sulla terra!'. Ogni vicenda sportiva viene enfatizzata, dopo il successo di Bari c’è ovviamente grande entusiasmo in città“.