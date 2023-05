Un percorso vincente quello iniziato due anni fa da Inter Campus insieme a Neoapotek, a sostegno dei bambini e delle bambine del progetto attivo nella periferia di Casablanca. Un rapporto nato su basi e visioni comuni e condivise, quelle dello sport come strumento di cambiamento sociale e indispensabile elemento per la salute e il benessere delle persone. Non solo idee però, anche azioni concrete come l’attenzione alla sostenibilità e all’impegno costante per favorire il miglioramento della propria comunità. Da qui le tante attività benefiche di Neoapotek sul territorio milanese.

Con Inter Campus l’impegno preso ha invece un’ottica internazionale, il supporto dell’azienda per i prossimi due anni sarà destinato al progetto in Marocco e agli oltre cento bambini e bambine della periferia di Casablanca, nello specifico del precario quartiere Hay Mohammedi.

“Seguiamo costantemente l’andamento e i progressi del programma nerazzurro in Marocco”, dice Andrea Riva, CEO di Neoapotek, a proposito del rinnovo della partnership: “Per noi contribuire positivamente al percorso educativo e sportivo dei bambini di Casablanca è un grande orgoglio. Qui lo sport è davvero un motore di cambiamento sociale, e come azienda attenta alla salute delle persone, siamo felici di poter far parte di questo processo”.