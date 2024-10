Perso Lorenzo Pellegrini per squalifica, per effetto dell'espulsione diretta rimediata ieri dal centrocampista della Roma nel corso di Italia-Belgio, Luciano Spalletti ha deciso di convocare Nicolò Zaniolo in vista della seconda sfida di Nations League contro Israele di lunedì prossimo. Il giocatore dell'Atalanta - fa sapere la FIGC - è atteso a Coverciano nel corso del pomeriggio.