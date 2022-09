Non potevano mancare gli elogi di Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, per Federico Dimarco, protagonista a Budapest di un'ottima performance sublimata dal gol del 2-0 che di fatto ha certificato la vittoria sull'Ungheria e la conseguente qualificazione alle finale 4 di Nations League: "E' stato bravissimo, ha attaccato e difeso. Ha un piede davvero pulito", le parole del Mancio in conferenza stampa.