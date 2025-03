Riccardo Calafiori non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Germania-Italia, gara valida per i quarti di finale di ritorno di Nations League, in programma dopodomani a Dortmund. Il difensore dell'Arsenal farà ritorno al suo club di appartenenza dopo essersi sottoposto in tarda mattinata agli accertamenti effettuati dallo staff medico azzurro per capire l'entità del trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro.