Nel post partita di Napoli-Roma, Luciano Spalletti ha commentato l'1-1 del Maradona che probabilmente tira fuori gli azzurri dalla lotta scudetto. "Ci si prende le responsabilità che si hanno e se quello è il livello dobbiamo accettarlo - le sue parole in conferenza stampa -. Noi non dobbiamo fare nessuna scelta, dobbiamo giocare per vincere le partite. Non sono percentuali che ci rimangono, dobbiamo solo vincere il 100% delle gare che ci restano".