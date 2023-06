Nel suo racconto dell'annata da Scudetto del Napoli per DAZN, Giovanni Simeone parla anche del momento del primo match in mano ai partenopei, quello consegnato dall'Inter con la vittoria sulla Lazio e non sfruttato per il pareggio interno contro la Salernitana: "La partita tra Inter e Lazio l'abbiamo vista dallo spogliatoio col cellulare. Dopo il 2-1 di Lautaro Martinez bbiamo spento tutto, toccava a noi. Quando Boulaye Dia ha fatto il gol dell'1-1 ci siamo rimasti male, non era ancora quello il giorno dello Scudetto.