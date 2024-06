Tra Napoli e Milan, le due squadre che hanno manifestato maggiore interesse nei suoi confronti, Romelu Lukaku dovrebbe scegliere gli azzurri. Questo il consiglio che Massimo Marianella si è sentito di dare a Big Rom, che quest'estate cambierà ancora maglia dopo la parentesi romanista: "Conoscendolo, io se fossi in lui andrei al Napoli con Conte - le parole del giornalista a Sky Sport -. E' un ragazzo sensibile, andare al Milan vorrebbe dire riproporre quell'intervista in cui affermò 'mai in rossonero': sarebbe una situazione emotiva difficile. Invece lui ha bisogno di un contorno in cui si senta amato".