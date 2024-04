Il casting per il prossimo allenatore del Napoli è ufficialmente aperto. E sui bookmakers iniziano a piovere i primi nomi e le prime quote. Il più gettonato è quello di Antonio Conte (che oscilla tra il 3.50 di Snai e il 9.00 di Sisal), anche se la strada più percorribile porta a Vincenzo Italiano (quota di 2.00 e 2.25).

Per i bookie non è da escludere un clamoroso ritorno sulla panchina azzurra di Maurizio Sarri, ma attenzione anche ad un altro ex Inter come José Mourinho: lo Special One a Napoli paga 3.50 su Snai e 12.00 su Sisal. In ribasso la scommessa su Francesco Farioli.