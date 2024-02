Fresco di nomina come nuovo allenatore del Cluj, Adrian Mutu non ha smesso di guardare il nostro campionato, anche per analizzare il lavoro dei colleghi: "In Serie A ci sono tanti tecnici bravi - le parole del romeno a Tuttomercatoweb.com -. In molti giocano col 3-5-2, un modulo che a me non piace molto. Però provo ad analizzare tutte le partite di tutti i campionati per cercare di studiare da tutti. Scudetto? Penso proprio che vincerà l'Inter, ma deve mantenere questo passo. La Juve non si arrenderà”.