In vista della gara di questa sera, Muraro aggiunge: "L'Inter, secondo me, nella prima parte della stagione è mancata sotto l'aspetto difensivo. Ha preso gol evitabili. Contro il Napoli la squadra di Simone Inzaghi non potrà permettersi alcuna distrazione in considerazione del potenziale offensivo che ha a disposizione la squadra partenopea. Il morale di Lautaro Martinez sarà a mille. Credo che la vittoria del Mondiale rappresenti una grande spinta per l'attaccante argentino. Chissà che non riesca a dare un po' di 'anima' a questa Inter e conseguentemente la forza di provare a recuperare terreno in classifica".