Lunga intervista di Hans Peter Müller alle pagine di Sportweek, dove l'ex Inter, in vista dell'Europeo ormai alle porte si diletta a rispondere su vari temi che riguardano il massimo torneo continentale.

L'Italia ha un c.t. debuttante a un grande torneo, anche se ha 65 anni. Come vede Luciano Spalletti?

"Lo conosco troppo poco per dare un giudizio, però nei club ha fatto bene".

Lei ha vinto l’Europeo nel 1980. È così difficile riconfermarsi?

"L’Italia arriva da campione d’Europa, certo, ma indipendentemente dalla coppa vinta nel 2021 la squadra azzurra ha sempre delle grandi aspettative da sostenere. Non cambia il fatto di essere detentore, l’Italia è sempre favorita e non sarà un peso il trionfo di tre anni fa".

I cinque giocatori della sua Inter come potranno portare anche in Nazionale l’esperienza e l’entusiasmo di questa stagione dominata, con la conquista dello scudetto?

"È sempre un grande vantaggio avere un certo blocco che può sfruttare la conoscenza e l’esperienza del campionato. Perché l’Inter ha fatto uno 'stra campionato', ha dentro l’euforia e i suoi giocatori possono portare anche in azzurro la convinzione che hanno nel club. Sono convinto che Spalletti approfitterà di questo fattore. E poi l’Inter ha una natura diversa".

In che senso?

"Può capitare che vinca lo scudetto una squadra che ha undici stranieri, oggi è frequente. E che aiuto danno alla nazionale? Invece l’Inter di Barella, Dimarco e compagnia, è diversa. Spalletti può essere contento di avere questo vantaggio".