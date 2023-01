Josè Mourinho, nel post partita di Spezia-Roma, ha parlato del futuro di Nicolò Zaniolo ai microfoni di DAZN. Il classe 1999 potrebbe lasciare la Capitale in questa finestra di mercato, un caso che riguarda anche l'Inter che vanta un 15% sulla sua rivendita. "Ho la mia opinione, la mia sensazione è che il 1 febbraio sarà qua - le sue parole -. Il mercato è aperto, lui ha voglia di andare. Che passo indietro? Ha manifestato la voglia di andare via, ma non è detto che vada via".