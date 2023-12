Parlando ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa della vigilia del match contro lo Sheriff Tiraspol, José Mourinho è tornato con la mente al cammino nell'ultima edizione dell'Europa League che ha visto i giallorossi arrivare in finale col Siviglia: "L'anno scorso abbiamo eliminato la Real Sociedad che ha vinto il girone di Champions dell'Inter quest'anno e non ci sono stati dati i giusti meriti per questa eliminazione. Poi abbiamo affrontato il Bayer Leverkusen che ora comanda in Bundesliga".