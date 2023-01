Uscendo da Trigoria in macchina, José Mourinho si è soffermato per rilasciare una dichiarazione volante a Sky Sport nel giorno del suo 60esimo compleanno: "Sono molto contento perché ho ricevuto tanti messaggi, tanto amore e tanto rispetto - le parole dello Special One -. Dalla famiglia e dagli amici ti aspetti tutto questo, il fatto che l'amore sia arrivato anche da persone che non conosco mi fa emozionare".