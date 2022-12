Nelle ore natalizie l'Uruguay ha perso un centrocampista tra i più rappresentativi della sua storia recente, Fabian O'Neill, visto in Italia con Cagliari, Perugia e Juventus. Anche Alvaro Recoba su Twitter, ha voluto unirsi al cordoglio per la scomparsa del 49enne ex calciatore, ripostando il messaggio di Luis Suarez ("Riposa in pace Fabian. Grazie per il calcio") e aggiungendo un'emoji delle mani giunte in preghiera.