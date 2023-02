"Il mondo del calcio piange la scomparsa di Ilario Castagner. Prima calciatore e poi allenatore, ha legato per poco più di una stagione la sua carriera ai colori nerazzurri: nel 1984 gli fu affidata la panchina dell'Inter dal neo-presidente Ernesto Pellegrini. In quell'anno vestirono il nerazzurro Karl-Heinze Rummenigge e Liam Brady, che, assieme ad Alessandro Altobelli, trascinarono l'Inter in un campionato di vertice. L'Inter chiuse al terzo posto, con il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia e di Coppa UEFA. Nella stagione successiva Castagner guidò l'Inter per altre 19 partite. In totale il tecnico nato a Vittorio Veneto nel 1940 collezionò 70 panchine in nerazzurro.

FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Ilario Castagner e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari".