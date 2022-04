In passato, Luca Moro non ha nascosto di voler giocare un giorno nell'Inter, la squadra che tifava da bambino. Intanto, mentre il suo Catania non c'è più, spiega che che si 'accontenterebbe' di approdare in Serie A, scalando ben due categorie, al Sassuolo, club che a gennaio lo ha acquistato proprio dal club siciliano: "Se sogno l'Inter? In Serie A sogni di giocare con qualsiasi squadra, pur di partecipare al massimo campionato. Ma per il momento sogno il debutto con la maglia neroverde facendo anche gol", le parole rilasciate a Itasportpress.it dall'attaccante classe 2001