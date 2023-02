Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, parla anche ai microfoni di Kiss Kiss Napoli commentando in primo luogo la vittoria di ieri della squadra di Luciano Spalletti contro l'Eintracht Francoforte: "Il Napoli ha fatto una gara straordinaria. Non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Luciano Spalletti è un grande allenatore e sta dimostrando il suo valore". Si passa poi a parlare della gara di questa sera: "L’Inter col Porto può passare il turno, ma sarà comunque una qualificazione difficile. Al Napoli toglierei Kvicha Kvaraskhelia e Victor Osimhen e li porterei in nerazzurro".