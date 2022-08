Arrivano altre parole di profonda stima per Stefano Sensi da parte di Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, il quale ha ribadito di voler puntare forte sul centrocampista di proprietà dell'Inter: "Mi sembra molto motivato, e questo è fondamentale - ha detto in conferenza stampa -. C'è stata una programmazione di lavoro per metterlo in condizione di migliorare. Non è ancora al top per fare "il Sensi". A prescindere da questo, per me fa un altro sport, ha delle giocate e intelligenza calcistica superiori. Mi auguro non abbia più intoppi fisici".