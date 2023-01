Archiviato il buon punto strappato all'Inter, il Monza è atteso domani dalla sfida contro la Cremonese. Nelle parole del tecnico biancorosso Raffaele Palladino nella conferenza stampa della vigilia c'è comunque un pensiero, anche indiretto, rivolto alla partita di sabato scorso contraddistinta dall'arbitraggio dannoso di Juan Luca Sacchi parlando della novità del fuorigioco semiautomatico: "Gli errori arbitrali ci possono stare e fanno parte del gioco, è anche questo il bello del calcio. Arbitri? Io sono dalla parte della buona fede e dico che bisogna lasciar lavorare gli arbitri in maniera tranquilla e serena; so quanto lavoro fanno. Credo che sia il lavoro più difficile tra tutti quelli che scendiamo in campo: sono sotto pressione, devono decidere in una frazione di secondo e non è facile... Lasciamoli lavorare tranquilli, se sbagliano lo fanno in buona fede e senza malizia".

Palladino fa anche il punto sul recupero di Stefano Sensi: "Sta lavorando con la squadra da qualche giorno, vediamo nella rifinitura come va; gli manca il ritmo gara, ma vediamo se riusciamo a portarlo quantomeno in panchina". Poi c'è anche un messaggio per Simone Inzaghi: "Lo stimo tantissimo, per me è un bravissimo allenatore. Gli errori arbitrali fanno parte del gioco, mi spiace per l'errore arbitrale che c'è stato. Poi mi piace parlare di calcio, non voglio fare polemica. È un po' riduttivo focalizzarsi sull'errore, però la forza di una grande squadra è quella di sopperire agli errori che ci sono".