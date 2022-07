Giornata di amichevoli per un paio di nerazzurri attualmente impegnati altrove. A scendere in campo nel pomeriggio di oggi Monza ed Empoli, rispettivamente contro Renate e Trabzonspor. I brianzoli sono scesi in campo da qualche minuto e tra i titolari di Stroppa c'è anche Stefano Sensi. Non compare neanche in panchina invece l'ex Inter, Andrea Ranocchia. Titolarità anche per Martin Satriano, schierato titolare dal tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti .