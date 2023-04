"Stiamo facendo un campionato di altissimo livello e lo dimostra l'ultima vittoria a San Siro contro l'Inter. Non ci dobbiamo accontentare e puntare al massimo". Parola di Patrick Ciurria, esterno del Monza raggiunto ai microfoni di Mediaset per tracciare un bilancio della stagione dei brianzoli dopo il successo di prestigio in quel di Milano: "Il mister ci ha dato due giorni di riposo ma dentro lo spogliatoio c'era un'atmosfera incredibile".