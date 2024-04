L'ex centrocampista Riccardo Montolivo ha commentato gli ultimi derby di Milano in chiave rossonera: "Ha perso 0-3 una finale di Supercoppa Italiana, due semifinali di Champions League dove non c’è stata partita. Questo per il tifoso pesa, poi io continuerei con Pioli. Sarebbe uno smacco incredibile perderlo, torni a casa dallo stadio e vedi i caroselli in giro. È una coincidenza che non ricapiterà mai quella di avere l’aritmetica nel giorno del derby: non è mai successo. Un pronostico? 1-1", ha detto a DAZN.