Ospite come di consueto negli studi di DAZN, Riccardo Montolivo, ex capitano della Fiorentina, è critico nei confronti di Valeri per il mancato rosso a Dimarco in occasione del fallo da rigore su Bonaventura, decretato a seguito di on field review: "Non riesco a capire come non abbia dato il rosso. Ha visto il fallo benissimo al monitor, vede l'intervento. Come fa a non dare il cartellino rosso? Non capisco".