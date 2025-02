Conferenza stampa di presentazione oggi a Monterrey per Sergio Ramos, il grande colpo della formazione messicana prossima avversaria dell'Inter al Mondiale per Club. L'ex Real Madrid e Paris Saint-Germain, accompagnato dal presidente José Antonio Noriega e dal direttore sportivo Héctor Lara, si introduce così ai suoi nuovi tifosi: "Sono una persona che non si stanca mai di vincere. L'eredità non può essere cancellata, ma non sono qui per innalzare la bandiera di ciò che ho vinto, sono qui con la speranza intatta di continuare a vincere trofei. Sono emozionato ed emozionato dall'avere l'opportunità di ampliare la lista di successi del Club e lasciare un'eredità in Messico. Questa è la sfida che mi sono posto a livello personale", ha detto.

Sergio Ramos si è mostrato felice di arrivare al Club e ha spiegato cosa può offrire al suo arrivo nella squadra dell'Albiazul: "Sono molto emozionato, felice e contento che sia successo e che possiamo goderci tutto questo. Voglio portare alla squadra e a tutti i miei compagni l'esperienza di oltre 20 anni, la leadership che mi ha reso davvero il giocatore che sono per trasmetterla ai giovani e ai veterani. Vivo per il calcio e sono aperto a qualsiasi cosa possa aiutare i giocatori. Il Monterrey mi ha offerto tutto l'equilibrio che cercavo: una squadra con un enorme margine di crescita, con l'opportunità di crescere, che ti dà la possibilità di giocare in tornei nazionali, internazionali, continentali e in una Coppa del Mondo per club". Sull'eventualità di diventare subito capitano ha chiosato: "Non ho mai avuto bisogno di una fascia per essere un leader o per comandare. Decidere chi indosserà la fascia di capitano spetta al consiglio di amministrazione e allo spogliatoio e, se la prendessero in considerazione e decidessero di affidarla a me, sarebbe ovviamente un onore".