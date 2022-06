Resta ancora un grosso punto di domanda sull'impiego di Edin Dzeko in Montenegro-Bosnia di Nations League, in programma tra due giorni allo Stadio pod Goricom. Il dubbio, ovviamente, è legato alle condizioni dell'attaccante interista, uscito malconcio dalla gara contro la Romania per un duro colpo al ginocchio destro: "Come sapete - ha detto il vice ct Slaven Musa - sia Dzeko che Civic si sono fatti male contro la Romania, saranno i medici e i giocatori stessi ad avere l'ultima parola; in questo momento non possiamo dire se giocheranno o meno. In generale, spero che la squadra sia riuscita a recuperare nel miglior modo possibile perché si gioca praticamente ogni tre giorni".