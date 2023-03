La Serie A vista dalla Turchia non è poi così male, anzi. A dirlo è Vincenzo Montella, tecnico dell'Adana Demirspor, che un occhio al nostro campionato lo getta spesso e volentieri anche a chilometri di distanza: "Siamo migliori visti da fuori, il calcio italiano è sempre più completo - le parole dell'Aeroplanino a DAZN -. I campioni sono in Premier League, ma quello italiano è sempre il calcio più difficile. Alcune gare sembrano sotto ritmo, ma c'è tattica e strategia per merito degli allenatori".