Vincenzo Montella non usa giri di parole per spiegare la débâcle di ieri sera della sua Turchia, surclassata 6-1 dall'Austria in amichevole: "E' arrivato un risultato che nessuno si aspettava, siamo dispiaciuti per il nostro Paese - ha ammesso l'Aeroplanino in conferenza stampa -. Queste partite ti danno l'opportunità di alzare di nuovo la testa e di andare avanti. E' inutile fare analisi, ci distruggerebbero. La squadra non ha giocato molto male nel primo tempo, ma con il passare dei minuti si è rotto qualcosa perché alcuni nostri calciatori, giocando poco con i club, hanno dato segnali negativi dal punto di vista fisico. Se c'è un responsabile qui, sono io. Nessun altro deve essere incolpato. Sono molto motivato".