Il capogruppo di Europa Verde presso il Comune di Milano Carlo Monguzzi ha chiesto al sindaco Beppe Sala di giocare d’anticipo e non aspettare che siano il Governo e il nuovo soprintendente milanese in arrivo a decidere le sorti dello stadio Meazza con il vincolo, come auspicato dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Chiedendo l'apertura di un bando per il restyling dello stadio di San Siro: "Ora una gara internazionale per rifunzionalizzare San Siro e ristrutturare la zona intorno in servizi per I cittadini.