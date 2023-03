Il Marocco si è unito a Spagna e Portogallo per candidarsi a ospitare i Mondiali di calcio del 2030. L'annuncio è arrivato direttamente dal re del Marocco. Mohammed VI, come si apprende da un comunicato ufficiale: l'obiettivo, ha aggiunto il monarca, è di mostrare capacità di alleanza tra "Africa ed Europa, tra nord e sud del Mediterraneo e tra mondo africano, arabo ed euromediterraneo". In una conferenza stampa congiunta a Lanzarote, sia il premier spagnolo Pedro Sánchez sia il primo ministro portoghese Antonio Costa si sono detti soddisfatti della decisione marocchina.