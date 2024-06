Accoglienza trionfale per Javier Zanetti nelle Marche, dove il vice presidente dell'Inter è stato ospite di un aperitivo organizzato presso il ristorante Lady Green di Moie di Maiolati Spontini, paesino della Vallesina. "Grazie per questa accoglienza, sono felicissimo. Siamo unici, l’Inter è unica, vi chiedo di intonare un coro anche per l’Inter, dove gioca mio figlio che ora è in campo. Poi glielo mandiamo", le parole di Pupi.

A ricevere l’ex capitano anche il sindaco di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli: "Non sono un tifoso interista, ma mi ha fatto piacere accogliere un grande campione ed un grande sportivo".