Il Modena neopromosso in Serie B ha presentato quest'oggi il nuovo assetto dirigenziale. Novità per quel che riguarda il settore comunicazione, dove a prendere le redini è una vecchia conoscenza del mondo Inter: il nuovo responsabile è infatti Paolo Viganò, per nove anni a capo della comunicazione del club nerazzurro e reduce da un'esperienza alla Sampdoria iniziata nel 2014. Viganò agirà al fianco del già presente responsabile dell’ufficio stampa Antonio Montefusco.