Duecento chilometri al giorno per andare e tornare da Sadali a Cagliari per allenarsi insieme al padre; un sacrificio ben ripagato, visto che oggi Riyad Idrissi, terzino del Modena nato in Sardegna da famiglia marocchina, oggi ha trovato il suo spazio tra i professionisti e domenica scorsa ha anche segnato il primo gol con la maglia del Modena contro il Catanzaro. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Idrissi spiega quali sono i suoi giocatori di riferimento: "Idoli di vita i miei genitori. Di campo, mi piacciono tanto Theo Hernandez e Achraf Hakimi, che rispecchiano un po’ la mia corsa. Ma anche Federico Dimarco e Destiny Udogie. Mi ispiro più ai primi due”.

Il sogno nel cassetto?

“Voglio arrivare al top, vincere le competizioni più prestigiose con grandi club. Alzare un Mondiale o una Champions penso sia il sogno di chiunque. Ma sono obiettivi che si raggiungono con costanza, sacrificio e dedizione. Ogni giorno bisogna mettersi lì e lavorare al massimo”.