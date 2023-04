Cosa manca a questa Inter? A rispondere è un onesto e altrettanto severo Henrikh Mkhitaryan che a DAZN, dopo il deludente risultato di questa sera contro la Fiorentina, dice: "Secondo me manca il gol. Non segniamo da tre partite e anche questa sera nel primo tempo potevamo segnare tre-quattro gol e chiudere e vincere la partita. Ma come avete visto non siamo riusciti a segnare e mi sento anche responsabile di non aver segnato quel gol. Dobbiamo essere più sereni”.

Hai rivisto quell’azione?

"No, non l’ho rivista. Mentalmente sì, ma è diverso di rivedere l’azione ai monitor. Lo farò e analizzerò su cosa potrò fare meglio o meno. Ne ho parlato anche con Lukaku, potevo dargli la palla. Ma ero lì ed ero concentrato a calciare".

Negli ultimi venti-trenta metri cosa succede?

"Non è solo questione di cattiveria, abbiamo bisogno di tranquillità e serenità. Dobbiamo essere più lucidi, sappiamo che non riusciamo a segnare e che c’è qualcosa che non va e non ci riusciamo".