Sul rendimento di Lautaro incide il Mondiale?

"A volte, una vittoria del mondiale può portare leggero appagamento. Inconsciamente si è consapevoli di non poter raggiungere vette tanto alte. Ci sono giocatori a cui la competizione garantisce ancora maggiore carica, ad altri invece causa un calo mentale come accaduto per l’argentino. È necessario ritrovare la carica, per un calciatore che ha sempre dato molto all’Inter nelle ultime due stagioni".

Giudizio su Inzaghi?

"È un allenatore che a me piace. Il suo sistema porta molti giocatori in area, e coinvolge gli esterni nelle offensive di squadra. È chiaro che gli manca un po’ di mestiere nelle dichiarazioni. A volte pecca di eccessiva modestia, altre invece di quella furbizia d’esperienza di sapersi salvare nel fallimento. Forse, il problema è l’eccessiva ricerca di sincerità".