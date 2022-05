Premiato a Milanello da Paolo Maldini e Ricky Massara per le cento gare disputate con la maglia del Milan, Alexis Saelemaekers non ha potuto non pensare alla sua eventuale 101esima presenza, quella contro il Sassuolo che può valere lo scudetto: "Grazie mille, grazie a tutti - ha detto il belga davanti ai due dirigenti e ai compagni di squadra -. Questa domenica c’è l’ultima battaglia, speriamo di poter vincere questo scudetto”.