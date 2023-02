Archiviata la vittoria in Champions contro il Tottenham, il Milan si prepara a rituffarsi sul campionato. Il prossimo impegno è con il Monza, squadra che negli ultimi mesi è stata in grado di battere la Juventus a Torino e di pareggiare in casa con l'Inter: "Bisogna fare i complimenti a Palladino. All'andata risultato largo, ma la partita non è stata così semplice. Noi dobbiamo giocare con fiducia: è una occasione che va sfruttata e per fare tanti punti", dice Stefano Pioli in conferenza stampa.