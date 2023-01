Fikayo Tomori, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha rimediato ieri sera all'Olimpico una lesione del muscolo rotatore dell’anca sinistra. Il difensore inglese verrà rivalutato tra 7 giorni e resta in forte dubbio per il derby contro l'Inter in programma domenica 5 febbraio. Le chance di recuperarlo restano ridottissime.