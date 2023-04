Attesa già a livelli febbrili, al punto tale che dopo pochi minuti dal via della vendita dei biglietti, al momento riservata agli abbonati rossoneri del campionato, per Milan-Inter, match valido per l'andata delle semiifinali di Champions League, si sono subito registrati i primi contrattempi. Il Giornale parla di sito ufficiale del Milan andato quasi in tilt e circa tremila persone in fila nella sede di Casa Milan con conseguenti lunghe code.