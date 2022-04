Sprecato l'unico bonus scudetto a disposizione pareggiando in casa contro il Bologna, il Milan ora ha un margine di un solo punticino su Napoli (reale) e Inter (virtuale). Una frenata inaspettata nel turno che doveva essere dell'allungo in testa alla classifica per i rossoneri di fronte alla quale Olivier Giroud reagisce guardando al futuro con convinzione: "Risultato frustrante ieri sera… ma oggi mi sento ancora più determinato!", ha scritto l'attaccante francese su Instagram.