Derby decisivo per Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese rischia, dopo pochi mesi, di lasciare già la panchina del Milan. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, la partita in programma domenica sera contro l'Inter si preannuncia cruciale per il suo futuro.

Ieri, in occasione della partita di Champions contro il Liverpool, sugli spalti di San Siro era presente Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund. Sarebbe lui la prima scelta in casa Milan in caso di separazione con Fonseca.