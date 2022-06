Francesco Acerbi è sempre più vicino al ritorno al Milan. Come riportato da Corriere.it, nel week-end il club rossonero ha accelerato per il difensore in uscita dalla Lazio, superando la concorrenza dell’Inter che pure aveva pensato all’azzurro. Nei prossimi giorni il Milan chiuderà la trattativa con il club capitolino, che potrà dunque sbloccare le altre trattative in entrata.