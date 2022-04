Parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web , l'ex nerazzurro Michele Serena commenta così il brutto ko dell'Inter a Bologna: "Scudetto perso? Non credo però è stata una batosta per come è arrivata. E dispiace per Ionut Radu. L'Inter però ora non è più padrona del proprio destino".

Cosa ha sbagliato in questa stagione l'Inter?

"A mio parere ha giocato un bel campionato. Ricordo un'intervista a Simone Inzaghi in cui si sottolineava come gli avevano chiesto di piazzarsi in Champions. In estate sono partiti giocatori molto forti e se è lì a lottare per lo Scudetto significa che ha fatto ottime cose".