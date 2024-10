Settimo posto nella classifica finale del Pallone d'Oro per Lautaro Martinez. Arrivano gli applausi di Lionel Messi per tutti gli argentini premiati nel corso della serata: "Congratulazioni a tutti i vincitori e i giocatori piazzati nella graduatoria del Pallone d'Oro", ha scritto la Pulce su Instagram: "In particolare al Dibu, a Lautaro, Leo e Ale. E' molto bello da vedere". Sicuramente bel certificato di stima.