Mercoledì prossimo, 22 giugno, presso lo stadio comunale 'Battista Re' di Settimo Milanese, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, tornerà in campo per il 1° Memorial 'Francesco Martusciello' guidando da capitano l’Fc Rezophonic nella partita contro la Nazionale artisti tv. Scopo dell’evento, organizzato dall’associazione 'Mio fratello', è la raccolta fondi a favore del progetto di housing sociale 'Casa Francesco', un’iniziativa pensata dalla realtà benefica nata nel novembre 2020 in memoria di Francesco Martusciello, giovane scomparso a 39 anni dopo una lunga malattia, di cui si è molto occupato Christian Cotsoglou, primario del dipartimento di Chirurgia Generale Oncologica dell’ospedale di Vimercate.