Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, fa mea culpa dagli studi di Sportitalia sulla gestione di Piotr Zielinski, che ha lasciato il club partenopeo accasandosi a zero all'Inter: "Abbiamo perso Zielinski a parametro zero, mi assumo la responsabilità. Ci sono stati dei problemi che ci siamo portati a lungo come nel suo caso. Ogni situazione ha la sua storia e le sue dinamiche. Oggettivamente perdere Zielinski a zero non è stata una buona cosa. Forse ci sono state valutazioni economiche troppo elevate dall’entourage del calciatore. Alcune situazioni hanno portato a questo stato di cose”.