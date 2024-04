Sandro Mazzola parla in esclusiva a Calciomercato.it a poche ore da Milan-Inter, derby che può decidere definitivamente le sorti del campionato. Lo stesso Mazzola è stato pochi giorni fa in visita ad Appiano Gentile. “Mi hanno fatto un’ottima impressione, erano tutti belli carichi per questo finale di campionato che speriamo ci porti qualcosa di entusiasmante. Andavano a mille in allenamento, sono molto fiducioso. Prima però non parlo di scudetto, non lo faccio mai quando ci sono queste partite importanti e specialmente contro ‘quelli là’ del Milan...", afferma sorridendo.

"La vera forza di questa squadra è il gruppo - prosegue -. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, lo reputo uno degli migliori allenatori sulla piazza. Sta dimostrando quando vale. Fosse per me lo avrei già blindato. Mi auguro che rimanga per tantissimo tempo e che magari diventi il Ferguson dell’Inter".

Grandi lodi anche per Martinez e non solo. "Lautaro mi piace molto, adesso con la fascia al braccio lo vedo anche leader dentro il gruppo e non solo in campo con le sue prestazioni. Se l’Inter è l’Inter, rifiuta certamente tutte le offerte e gli rinnova subito il contratto. Mi riferisco anche ad altri elementi importanti della rosa. Thuram? Non me l’aspettavo subito così incisivo. All’inizio anche io avevo qualche dubbio. Poi, dopo averlo visto giocare le prime volte, ho detto: ‘Cavoli, questo è veramente forte!’. Calhanoglu? Mi è difficile vedere dei giocatori del Milan con la casacca dell’Inter. Calhanoglu fa parte delle eccezioni e sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale".