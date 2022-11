Intercettato da Radio Kiss Kiss, Sandro Mazzola ha parlato anche del momento dell'Inter dopo il 6-1 al Bologna. "Sinceramente non mi sarei mai aspettato di vedere, a questo punto del campionato, la mia Inter a -11 dal Napoli - ha detto l'ex numero 10 della Grande Inter -. È evidente, e bisogna dirlo con grande serenità, che cinque partite perse sono davvero tante, anzi, troppe per una squadra che dovrebbe lottare nelle prime posizioni del campionato. Simone Inzaghi? Dopo le prime sconfitte, l'allenatore deve essere capace di entrare nella testa dei giocatori per suonare la carica".