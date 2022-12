"Inter-Napoli? Metterei la firma per un 2-2 a San Siro . All'inizio non credo che ci saranno gli stessi valori in campo, vedremo delle situazioni diverse. Bisognerà capire le condizioni dei calciatori, si frenerà tanto durante le partite". Così Sandro Mazzola , parlando del big match del 4 gennaio, nel corso del suo intervento sulle frequenze di 1 Station Radio.

La chiacchierata con la leggenda dell'Inter, poi, si sposta a quanto sta succedendo al Mondiale, in particolar modo alla sfida nella sfida tutta nerazzurra tra Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez nella semifinale Argentina-Croazia: "Brozovic mi piace tanto come calciatore, ha disputato un grande torneo. Lautaro ogni tanto si perde, ma è un ottimo giocatore. Spesso pesa su di lui l'andamento di alcune partite. I suoi momenti negativi dipendono dal suo carattere, il quale non riesce a reggere il peso di determinate sfide".

Come gli è successo nelle altre cinque partite, Paulo Dybala sarà con ogni probabilità ancora spettatore di lusso: "Non si sta allenando abbastanza, deve rimettersi in sesto per ammirare la Joya di anni fa. Avrei comunque preferito vederlo all'Inter perché ha regalato spettacolo in campo nel corso degli anni. Se sta bene, è un cavallino da ammirare sul terreno di gioco"